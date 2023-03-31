35 человек погибли в храме в Индии, провалившись под пол

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 35 человек погибли в результате обрушения пола в индуистском храме в центральной Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Несчастный случай произошел в городе Индоре в штате Мадхья-Прадеш, где верующие провалились в ступенчатый колодец в результате обрушения напольного покрытия.Выяснилось, что пол, прикрывавший лестничный колодец состоял лишь из плитки, уложенной на металлическую решетку.

Нароттам Мишра, министр внутренних дел штата Мадхья-Прадеш, заявил, что начато расследование трагедии, а семьям погибших будет выплачена компенсация.

Большое количество верующих, в основном женщин и детей, присутствовало в храме в четверг на индуистском фестивале Рам Навами. Полиция заявила, что хлипкий пол просто прогнулся под их весом, и земля буквально ушла из под ног. Когда они упали, в колодце было около 25 футов (7,6 метра) воды.

Работники местных экстренных служб использовали веревки и лестницы, чтобы добраться до застрявших в колодце.

По словам одной из женщин, присутствовавших в храме в момент инцидента, некоторые верующие падали в колодец, все еще сложив руки в молитве и выглядели сбитыми с толку. Сама она выжила лишь потому, что стояла в углу.

Власти сообщают, что спасательные работы продолжаются. Всего на данный момент удалось спасти 18 человек, которые находятся в больнице.

The Times of India сообщила, что есть документы, свидетельствующие о том, что муниципальные власти города Индора собирались убрать импровизированный пол в храме еще в январе, потому что он представлял опасность. К сожалению, они отказались от своих планов из-за протестов среди местных индуистов.

Похожая трагедия произошла в ноябре прошлого года в штате Гуджарат на западе Индии, когда 135 человек, в основном женщины и дети, погибли в реке Морби.