35 человек эвакуировали при пожаре из многоэтажки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – При тушении пожара, произошедшего на девятом этаже многоэтажки в Кокшетау, пожарным пришлось применить автолестницу и тушить огонь с улицы, ведь владельцев квартиры не было дома, передает корреспондент МИА «Казинфом».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 30 июня 35 жильцов многоэтажного дома по адресу мкр. Боровской, 66, города Кокшетау были эвакуированы из-за пожара на балконе 9 этажа. Пожарные применили автолестницу и тушили пожар с улицы, так как в квартире отсутствовали хозяева.

«В 12.18 на пульт центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что произошел пожар по вышеуказанному адресу. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства Службы пожаротушения. По прибытии информация подтвердилась. Произошёл пожар на балконе, в результате чего по лестничному маршу были эвакуированы 35 человек. Локализованный в 12.30 пожар в результате оперативных действии огнеборцев ликвидирован через 6 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - отметил и.о. начальника УЧС города Кокшетау Максим Шатковский.

По словам спикера, было установлено, что произошло возгорание балкона на площади 8 кв.м и потолочного перекрытия двухкомнатной квартиры на площади 12 кв. м. На тушение выезжали 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС региона.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.



