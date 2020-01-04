35 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 35 человек эвакуированы из-за возгорания в пятиэтажном доме в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В 10:43 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Датова. По прибытии пожарных подразделений установлено, что возгорание происходит в квартире на пятом этаже. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 35 человек, в том числе 8 детей и с квартиры пятого этажа с помощью автолестницы спасен мужчина, 1981 года рождения», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 11:03 на площади 5 кв.м. Причина возгорания устанавливается. В тушении огня были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области.