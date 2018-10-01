35 человек эвакуировали из горящего дома в Риддере

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ранним утром сегодня в Риддере пожарные спасли 1 человека, 35 человек эвакуировали из 5-тиэтажного дома на улице Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже жилого дома - огнем охватило помещение кухни, мебель, бытовую технику и дверные проемы.

Хозяйка квартиры не смогла выбраться из дома, поскольку пламя перекрыло ей пути выхода. 63-летняя женщина была заблокирована на балконе, который обнесен решеткой.

По прибытии пожарные Илясов Жусип, Сыдыкбаев Медет и Конбаев Шалкар пробились в горящую квартиру. Они сбили пламя водой, добрались до женщины, вынесли её из горящей квартиры и передали скорой помощи. Пострадавшую с признаками отравления угарным газом госпитализировали в городскую больницу. Параллельно были эвакуированы из дома 35 человек, из них 10 детей.

Устранить пожар удалось за 40 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По причине пожара отрабатывается версия - нарушение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава службы пожаротушения.