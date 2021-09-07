35% целевых групп охвачено разъяснительной работой по вопросам религии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информационно-разъяснительной работой по вопросам религий охвачено 35% целевых групп, наиболее подверженных влиянию деструктивной радикальной идеологии. Об этом рассказал председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При координации Комитета по делам религий МИОР в регионах работают 229 информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в составе 2605 человек. За первое полугодие текущего года с их участием организовано более 12 тысяч мероприятий с охватом свыше 1 млн 536 тысяч человек, в том числе среди молодежи свыше 6 тысяч мероприятий с охватом свыше 961 тысячи человек», - рассказал председатель Комитета.

По его словам, в этом направлении упор сделан на адресную работу с целевыми группами граждан.

«На сегодняшний день охвачено информационно-разъяснительной работой уже 35% целевых групп, наиболее подверженных влиянию деструктивной радикальной идеологии. До конца года планируется увеличить охват до 70%. Методы информационно-разъяснительной работы модернизированы и усовершенствованы с учетом требований времени и эпидемиологической ситуации в стране. При этом с приходом пандемии значительная часть работы перешла в онлайн-формат», - добавил Ержан Нукежанов.

Ранее сообщалось, что съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане.