35 821 человек получают лечение от коронавируса - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 35 821 человек продолжают получать лечение от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.