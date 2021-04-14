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    09:11, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    35 821 человек получают лечение от коронавируса - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 35 821 человек продолжают получать лечение от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    «На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 579 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента, на аппарате ИВЛ – 117 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество Минздрав РК
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