09:11, 14 Апрель 2021 | GMT +6
35 821 человек получают лечение от коронавируса - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 35 821 человек продолжают получать лечение от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
«На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 579 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента, на аппарате ИВЛ – 117 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.