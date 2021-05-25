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35,6 тысяч рабочих мест создадут в этом году в рамках ДКЗ

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Мая 2021, 10:52
35,6 тысяч рабочих мест создадут в этом году в рамках ДКЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация Дорожной карты занятости в этом году позволит создать 35,6 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее рассказали, Дорожная карта реализуется по четырем направлениям:

Первое: повышение качества жизни населения;

Второе: повышение доступности финансирования для МСБ;

Третье: развитие агропромышленного комплекса;

Четвертое: развитие бизнеса в регионах.

«По первому направлению всего будет реализовано 136 проектов с созданием 19 тыс. рабочих мест, из которых 7,5 тыс. постоянные. Будут проведены работы по строительству 64 новых школ, 13 объектов здравоохранения, по обновлению комплекса орошения и модернизация системы ЖКХ. При отборе проектов основной упор был сделан на создание постоянных рабочих мест и решение части проблем трехсменных и аварийных школ, здравоохранения, увеличение площадей орошаемых земель», - рассказал в ходе заседания Правительства министр труда и социальной защиты РК Серик Шапкенов.

По поручению Главы государства в рамках второго направления «Повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса» предусмотрена выдача льготных микрокредитов со ставкой до 6%. Составлен пул из 5,4 тыс. проектов на сумму 22,5 млрд тенге, который включает в себя проекты сферы производства и переработки мясной продукции, молока, пищевой промышленности, сферы услуг и другие.

По словам министра, для обеспечения эффективности реализации инструмента по микрокредитованию в регионах созданы 15 МФО. Получателями микрокредитов будут созданы 10,6 тыс. дополнительных рабочих мест.

«По направлению развития агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства и Холдингом «Байтерек» будут реализованы 42 инвестиционных проектов на сумму 100 млрд тенге со ставкой до 6% для конечного заемщика с учетом субсидирования ставки. Будут созданы 2,2 тыс. временных и 3,8 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках развития бизнеса в регионах будут созданы порядка 6 тыс. рабочих мест за счет льготного кредитования и выдачи займов субъектам бизнеса, а также инвестирования в уставной капитал, оказания нефинансовой поддержки», - проинформировал С. Шапкенов.

Министр труда и социальной защиты добавил, что реализация Дорожной карты занятости в текущем году позволит:

- создать 35,6 тысяч рабочих мест, из них более 55% постоянные. С учетом членов семей около 80 тысяч человек будут обеспечены постоянным доходом;

- улучшить социальную инфраструктуру путем создания социальных активов;

- насытить рынок продуктами отечественного производства за счет создания новых производств;

увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре ВВП страны.


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