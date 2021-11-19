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35 100 доз вакцины Pfizer поступило на склад в Акмолинской области

19 Ноября 2021 22:51
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35 100 доз вакцины Pfizer поступило на склад в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На медицинский склад Акмолинской области доставлено 35 100 доз вакцины Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, доставленная вакцина размещается в двух морозильных камерах, работающих с ультранизкой температурой -80-90 градусов. Дополнительно приобретен один новый авторефрижератор, который работает при минусовой и плюсовой температуре.

«В районы области вакцину доставят в начале следующей недели. В первую очередь будут вакцинироваться дети и подростки в возрасте 12-17 лет, беременные женщины (на сроке 16-37 недель) и кормящие матери (после родов более 42 дней). В настоящее время районные больницы Акмолинской области готовы к вакцинации», - отметили в ведомстве.

Как было добавлено, медицинские организации, школы и медицинские работники прошли специальную методическую подготовку и полную аттестацию, после чего получили разрешение на вакцинацию.

«Ведется информационная работа по получению согласия родителей. В районах полным ходом ведется разъяснительная работа. Назначены ответственные специалисты. Бригады по вакцинации готовы приступить к работе», - резюмировали в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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