349 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 326 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 349 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 4 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 326 человек (–21 013+ и 3 313 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 994 пациент, на амбулаторном уровне – 19 332 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 349 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.