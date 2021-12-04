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349 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
4 Декабря 2021 08:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 326 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 349 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 4 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 326 человек (–21 013+ и 3 313 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 994 пациент, на амбулаторном уровне – 19 332 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 349 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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