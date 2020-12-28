НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 349 избирательных участков развернуто в столице к выборам депутатов Мажилиса и маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Участие в выборах – конституционное право граждан и ответственность за будущее страны. Каждый голос важен для дальнейшего развития государства. 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

«Казахстан является демократическим, светским, правовым государством. Демократическое право граждан выражается в голосовании на выборах. Выборы – это подтверждение того, что дальнейший путь развития страны определяет народ. Уровень развития института выборов в стране отражается на всех сферах жизнедеятельности общества. Поэтому очень важно воспользоваться возможностью отдать свой голос за кандидатов, которые в дальнейшем будут представлять интересы своего электората. 10 января 2021 года в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Для голосования в столице развернуто 349 избирательных участков, работают 3 322 члена комиссии. Жители столицы могут обращаться на эти участки по всем вопросам, которые у них возникают», – отметила председатель городской избирательной комиссии Бахыт Бектемисова.

Всего в Нур-Султане зарегистрировано 691 877 избирателей.

Участвовать в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов будут кандидаты от пяти партий: Народно-демократической партии «Ауыл», политической партии «Adal», партии «Nur Otan», Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол».

Голосование будет проводиться по спискам избирателей, которые формируются местными исполнительными органами, то есть районными акиматами, по зарегистрированному месту жительства на территории избирательного участка. Поэтому важно заблаговременно узнать свой участок для голосования.

В Нур-Султане это можно сделать в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах:

1) веб-портал акимата astana.gov.kz (на главной странице баннер «Найти свой избирательный участок»);

2) мобильное приложение Smart Astana (в разделе «Городские услуги»);

3) Telegram-бот @smartastana_bot (в разделе «Услуги»).

С помощью этих каналов связи можно проверить номер избирательного участка, адрес и наименование центра, а также отметку о местонахождении центра избирательного участка на карте.

Также для граждан, которые не имеют выхода к Интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.

Напомним, в столице в преддверии выборов стартовала акция «Активный избиратель», итоги которой будут подведены 5 января. По ее условиям, каждый пятитысячный пользователь, проверивший свой избирательный участок через онлайн-сервисы, получит памятный приз.