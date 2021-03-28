348 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 23 310 человек. 348 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 310 человек (21 007 КВИ+ и 2 303 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 811 пациент, на амбулаторном уровне – 15 499 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 348 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 81 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.