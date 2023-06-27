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348 млрд тенге составил чистый доход собственников Казатомпрома за 2022 год

Автор:  
Серик Сабеков
27 Июня 2023, 16:06
348 млрд тенге составил чистый доход собственников Казатомпрома за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года объемы реализации закиси-окиси урана составил 16 358 тонн урана. Об этом сообщил председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года объемы реализации закиси-окиси урана составили 16 358 тонн урана. Выручка по итогам 2022 года составила 1 трлн 1,2 млрд тенге», - сказал Ержан Муканов на заседании Общественного совета АО «Самрук-Қазына».

Спикер добавил, что за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика роста доходов от реализации урана.

«Кумулятивный рост составил в более двух раз. Чистый доход собственников компании за 2022 год составил 348 млрд тенге. Что касается размера дивидендов в 2022 году по итогам 2021 годы мы выплатили 227 млрд тенге, что выше на 52% выплаченных дивидендов в 2021 году. В сравнение с 2018 годом кумулятивный рост по выплате дивидендов составил 41%», - сообщил Ержан Муканов.

Он также отметил, что по налоговым выплатам в бюджеты - большая часть 293 млрд 642 млн тенге выплачено в республиканский бюджет и в местные бюджеты выплаты составили ориентировочно 20, 5 млрд тенге.


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