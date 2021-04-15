346 владельцев увеселительных заведений Тараза наказали на 41 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной той полицейские прикрыли в одном из увеселительных заведений областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Жамбылская область по темпам распространения коронавируса переместилась из «зеленой» зоны в «желтую», что свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылская область, в рамках контроля за соблюдением требований карантинного режима и ограничительных мер полицейские, совместно с мобильными группами, выявили очередной факт организации крупного мероприятия.

«В одном из заведений Тараза во время рейда зафиксировано проведение свадебного тоя с участием более ста человек, - пояснили в ведомстве. - Со всеми гостями была проведена профилактическая беседа, а в отношении организатора мероприятия составлен протокол по статье 425 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности».

По данным правоохранительного ведомства, несмотря на статистический рост заболеваемости, жители региона продолжают ставить под угрозу свою жизнь и здоровье.

«Всего с начала года выявлено 430 нарушений карантинного режима на различных объектах. Управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг по статье 425 КоАП РК привлечено к ответственности 346 владельцев увеселительных заведений и иных форм собственности на общую сумму 41 миллионов тенге», - сообщили в ведомстве.