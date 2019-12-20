346 родителей отказались от вакцинации детей в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –346 родителей отказались от вакцинации в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в регионе не снижается число родителей, которые по разным причинам отказываются от вакцинации своих детей. Не только от кори, как принято считать иногда. Это и от туберкулеза, столбняка, коклюша, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Это очень опасно, поскольку создает угрозу эпидемии инфекционных заболеваний или их большому росту. Как это было в области в этом году с корью. Когда до августа в регионе заболели корью 764 человека. После чего распространение заболевание удалось локализовать», - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

На сегодня 9645 детей в возрасте 9-10 месяцев были вакцинированы против кори. В связи с этим количество заболевших детей по области значительно снизилось.

«Единственный доступный способ защиты от инфекционных заболеваний - это прививка. Чтобы не повторить вспышку и уменьшить число людей, которые подвергаются инфекции, было решено прививать от кори детей в возрасте девяти месяцев. Раньше это вакцина назначалась только годовалым детям», - пояснил Амантай Жумагалиев.