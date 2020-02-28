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346 человек спасли на дорогах Карагандинской области за сутки

28 Февраля 2020 14:25
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346 человек спасли на дорогах Карагандинской области за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области проведено 29 аварийно-спасательных работ на автодорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В спасательных мероприятиях были задействованы силы и средства департамента по ЧС, Национальной гвардии, местной полицейской службы, местных исполнительных органов - 89 человек и 46 единиц техники.

Спасательные работы проводились на дорогах Осакаровского, Нуринского, Жанааркинского, Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Шетского районов, вблизи Темиртау.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ было спасено 220 человек, в том числе девять детей, эвакуировано 126 человек, из них трое детей и отбуксировано на очищенные участки автодорог 58 автомашин.

Вместе с тем водителям и пассажирам транспортных средств, находящихся на постах закрытия дорог, организовано питание в пунктах обогрева, розданы продукты питания.

Информация о закрытии/открытии автодорог, штормовых предупреждениях, отмене занятий доступна в мобильном приложении «Дармен», сообщили в ДЧС.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Другие государственные органы, Общество, Дороги,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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