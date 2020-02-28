346 человек спасли на дорогах Карагандинской области за сутки
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области проведено 29 аварийно-спасательных работ на автодорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В спасательных мероприятиях были задействованы силы и средства департамента по ЧС, Национальной гвардии, местной полицейской службы, местных исполнительных органов - 89 человек и 46 единиц техники.
Спасательные работы проводились на дорогах Осакаровского, Нуринского, Жанааркинского, Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Шетского районов, вблизи Темиртау.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ было спасено 220 человек, в том числе девять детей, эвакуировано 126 человек, из них трое детей и отбуксировано на очищенные участки автодорог 58 автомашин.
Вместе с тем водителям и пассажирам транспортных средств, находящихся на постах закрытия дорог, организовано питание в пунктах обогрева, розданы продукты питания.
Информация о закрытии/открытии автодорог, штормовых предупреждениях, отмене занятий доступна в мобильном приложении «Дармен», сообщили в ДЧС.
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