345 жителей Атырауской области лечатся в инфекционных стационарах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число выявленных инфицированных коронавирусом не снижается. 345 жителей региона проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 73 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 54 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском районе - 2, в Махамбетском районе - 1 человека.

Заболевание у 41 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 21 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 397 человек, в модульной больнице - 131, во второй областной больнице – 97 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 5, в районных инфекционных стационарах - 65. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 47.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.