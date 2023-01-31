345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписано постановление Правительства РК «Опризыве офицеров запаса на воинскую службу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Как отмечается в приложении к этому постановлению, 345 офицеров запаса подлежат призыву. Среди них: 260 - в Вооруженные силы РК, 60 - в Пограничную службу КНБ РК, 16 - в МЧС, 9 - в Национальную гаврдию МВД РК.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования