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    22:20, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    343 прививочных кабинета работают в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в сентябре фиксируется снижение количества заболевших коронавирусом в два раза в сравнении с пиковыми показателями августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Дальнейшие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также развитие здравоохранения региона обсудили на заседании актива ВКО, посвящённому Посланию Президента «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». По словам главы региона Даниала Ахметова, полностью привито 62,2% населения подлежащего вакцинации, и 78% - первым компонентом.

    «Мы не должны останавливаться и расслабляться, – отметил аким области. – Только благодаря формированию коллективного иммунитета мы можем вернуться к привычному образу жизни. В регионе сформировано необходимое количество койко-мест в ковидных отделениях, есть запас индивидуальных средств защиты для медиков, работают в практически круглосуточном режиме 18 компьютерных томографов, 67 рентген-аппаратов, 370 – ИВЛ аппаратов. ПЦР - проводят 20 лабораторий«.

    В непростых условиях пандемии в регионе обращают особое внимание на повышение качества и эффективности работы системы здравоохранения.

    В этом году в Семее заработал Центр ядерной медицины и онкологии, где будет проводиться уникальная радиойодотерапия, в конце года свои двери распахнёт Центр детской реабилитации и катамнеза.

    В Усть-Каменогорске продолжается строительство центра гематологии, «сердцем» которого станет научная лаборатория. А, кроме того, здесь при лечении болезней системы кровообращения будут использоваться клеточные и генно-инженерные технологии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область Послание Президента-2021 Акимат
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