09:34, 27 Март 2021 | GMT +6
342 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 746 человек. 342 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 27 марта лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 22 746 человек (20 331 КВИ+ и 2 415 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 434 пациента, на амбулаторном уровне – 15 312 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 342 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
•на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.