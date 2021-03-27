342 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 746 человек. 342 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 27 марта лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 22 746 человек (20 331 КВИ+ и 2 415 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 434 пациента, на амбулаторном уровне – 15 312 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 342 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

•на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.