342 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 2 242 авиапассажира. 342 гражданина РК прибыли без справок ПЦР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

13 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Кипра, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 242 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 900 человек, без справок прибыло 342 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 792 пассажира, со справками - 1 533, без справок - 259;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 440 пассажиров, со справками - 357, без справок - 83;

в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, все 10 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 306 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.