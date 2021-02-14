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    11:42, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    342 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 2 242 авиапассажира. 342 гражданина РК прибыли без справок ПЦР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

    13 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Кипра, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 2 242 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 900 человек, без справок прибыло 342 гражданина РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 792 пассажира, со справками - 1 533, без справок - 259;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 440 пассажиров, со справками - 357, без справок - 83;

    в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, все 10 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 306 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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