342 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР
13 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Кипра, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.
Из 2 242 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 900 человек, без справок прибыло 342 гражданина РК.
В том числе:
в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 792 пассажира, со справками - 1 533, без справок - 259;
в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 440 пассажиров, со справками - 357, без справок - 83;
в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, все 10 пассажиров со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, у всех 306 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.