341 женщину с детьми направили в кризисные центры Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – В Алматы с начала года в два раза снижена регистрация преступлений в отношении женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере семейно-бытовых отношений за 6 месяцев текущего года совершено 15 преступлений. 13 из них совершены после совместного употребления алкогольных напитков, 4 - на почве ревности, 8 - совершено супругами, 5 - сожителями, 4 - близкими родственниками. Основными причинами совершения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений является ссора, возникшая в ходе совместного распития алкоголя, неприязненные отношения, низкий социальный уровень и ревность. Ведется учет всех сообщений о фактах бытового насилия, организована работа по максимальному охвату профилактическими мерами лиц, совершающих насилие в семье»,- сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Байгожаев.

По информации ДП полиции, снижение преступности отмечается по таким категориям как, причинение тяжкого вреда здоровью - в 2 раза, причинение среднего вреда здоровью – на 14,9%, изнасилований меньше в 2 раза, краж – 2,6 раза, грабежей – в 3,1 раза, разбойных нападений – в 2,3 раза, хулиганств – на 49,2% и мошенничеств – на 18,8 %.

«За нарушение защитного предписания по статье 461 КРКоАП к административной ответственности привлечено 79 правонарушителей. Кроме того, установлено 161 особое требование к поведению правонарушителя. За совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений привлечено к административной ответственности 229 правонарушителей»,-отметил спикер.

Кроме того, с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации, была проведена республиканская акция «НЕТ насилию в семье!». Работа в сфере семейно-бытовых отношений осуществляется в сотрудничестве с кризисными центрами Алматы, такими как ОФ «Родник», «Араша», «Союз кризисных центров Казахстана».

С начала года инспекторами подразделения по защите женщин от насилия в кризисные центры направлены 341 женщина с детьми.



