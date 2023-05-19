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3402 нарушения выявили в КУИС с помощью камер видеонаблюдения

19 Мая 2023, 09:10
3402 нарушения выявили в КУИС с помощью камер видеонаблюдения Фото: polisia.kz

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В целях реализации поручения Главы государства комитетом УИС проводится работа по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день в них установлено более 22 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие «слепых зон». Введение сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы нацелено на обеспечение правопорядка и недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений.

Видеонаблюдение также имеет систему искусственного интеллекта, позволяющая не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путем визуального осмотра территории оператором.

В комитете УИС создан ситуационный центр, в который транслируется видео из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений.

«В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год 2 779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов. Пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега. Всего за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в 4 раза», - сообщили в полиции.

Вместе с тем, несмотря на то, что внедрение сплошного видеонаблюдения в учреждениях направлено на улучшение правового положения осужденных и предотвращение противоправных действий, осужденные вывели из строя 293 камеры.

В отношении таких нарушителей режима содержания наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причиненного ущерба, начато 49 досудебных расследований.


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