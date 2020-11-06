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340 детей лечатся от коронавируса в Казахстане
6 Ноября 2020 09:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 608 человек, среди которых 340 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 2 646 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 962 человека. 155 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 – в крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ.
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