340 детей лечатся от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 608 человек, среди которых 340 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 2 646 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 962 человека. 155 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 – в крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ.