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340 человек из запертых квартир спасли сотрудники ДЧС ВКО

12 Августа 2021 22:35
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340 человек из запертых квартир спасли сотрудники ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели с начала текущего года пришли на помощь и открыли более 340 захлопнувшихся дверей при проведении аварийно-спасательных операций. Работы по обеспечению доступа в жилье подразделения ДЧС Восточно-Казахстанской области проводят еженедельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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«Таких случаев, когда за дверью остаются малыши, престарелые и просто забывчивые хозяева, в нашей практике достаточно. У кого-то дверь захлопнулась, кто-то попал в нестандартную ситуацию. Чаще всего причинами для вызова спасателей становятся одинокие пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, и маленькие дети, оставшиеся одни в квартире за захлопнувшейся дверью. Подразделения ДЧС осуществляют вскрытие дверей только в экстренной ситуации, когда возникает угроза для жизни человека, и на счету каждая минута. Под угрозой жизни подразумевается наличие внутри квартиры людей (маленького ребенка, пожилого человека, инвалида и т.д.), которые самостоятельно открыть дверь изнутри не могут. Под угрозой воспринимается также оставленное включенное электрооборудование, газовые установки, нагревательные приборы – все, что может служить причиной пожара или взрыва», - отметил Болат Нурдыбаев заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

К счастью, все спасательные операции завершились благополучно.

«Если вы собрались выйти из квартиры, необходимо предпринять все меры, чтобы дверь не захлопнулась. Всем, у кого есть пожилые одиноко проживающие родственники. Желательно убрать любые задвижки и защелки, которые возможно открыть только с внутренней стороны двери. Эти механизмы могут затруднить доступ в квартиру и вам, а при необходимости, когда счет идет на минуты, и оперативным службам.
Тем, у кого есть маленькие дети, рекомендуется установить незахлопывающиеся замки, закрыть которые можно исключительно с помощью ключа. Также не забывайте о том, что двери требуют ухода. Петли и замки следует периодически очищать и смазывать, а в случае малейшей неисправности, заедании замка или затруднении в процессе открывания-закрывания дверей, сразу же вызывайте мастера, который исправит дефект. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112», - напомнили в целях безопасности спасатели ДЧС ВКО.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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