34 заведения нарушили режим карантина в Атырау за неделю

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау выявили 34 заведения, нарушавших режим карантина. В них незаконно проводили банкеты, свадьбы и поминки, нарушали ограничения рабочего времени, масочный режим и не соблюдали социального дистанцирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение недели в ходе рейдовых мероприятий была выявлена подготовка к проведению свадебного торжества в ресторане «Аспандиар». Мониторинговой группой данный факт был подтвержден, была проведена разъяснительная беседа с собственниками заведения, проведение мероприятия было предотвращено. Кроме того, были установлены факты проведения свадеб в ресторанах «Шәріп», «АтырауХол», «СултанПлаза», «Аспандиар», «Нурай», «999». Нарушили карантинные требования рестораны-кафе «Пинта», «Чечел», «Бармаглот», «Вокзал»(2), «Лифт». Также были зафиксированы два факта проведения свадеб в домах. Всего 34 нарушения», - рассказал заместитель акима города Ерболат Омаров.

Сообщив, что мониторинговые группы, в состав которых входят полицейские и представители акимата, продолжают контролировать заведения общепита города. Также проводится работа по предотвращению нарушений карантинных мер на объектах торговли и в общественном транспорте.

Напомним, новое постановление, ужесточающее карантинные меры, подписал главный государственный санитарный врач Атырауской области.











