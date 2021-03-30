РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:11, 29 Март 2021 | GMT +6

    34 заведения нарушили режим карантина в Атырау за неделю

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау выявили 34 заведения, нарушавших режим карантина. В них незаконно проводили банкеты, свадьбы и поминки, нарушали ограничения рабочего времени, масочный режим и не соблюдали социального дистанцирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение недели в ходе рейдовых мероприятий была выявлена подготовка к проведению свадебного торжества в ресторане «Аспандиар». Мониторинговой группой данный факт был подтвержден, была проведена разъяснительная беседа с собственниками заведения, проведение мероприятия было предотвращено. Кроме того, были установлены факты проведения свадеб в ресторанах «Шәріп», «АтырауХол», «СултанПлаза», «Аспандиар», «Нурай», «999». Нарушили карантинные требования рестораны-кафе «Пинта», «Чечел», «Бармаглот», «Вокзал»(2), «Лифт». Также были зафиксированы два факта проведения свадеб в домах. Всего 34 нарушения», - рассказал заместитель акима города Ерболат Омаров.

    Сообщив, что мониторинговые группы, в состав которых входят полицейские и представители акимата, продолжают контролировать заведения общепита города. Также проводится работа по предотвращению нарушений карантинных мер на объектах торговли и в общественном транспорте.

    Напомним, новое постановление, ужесточающее карантинные меры, подписал главный государственный санитарный врач Атырауской области.





    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!