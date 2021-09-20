34 школы «заминировал» подросток в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими способами отправляют свои угрозы лжеторрористы в Казахстане, рассказал на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По способам передачи своих угроз анонимы неоригинальны. Почти 85% составляют звонки с мобильных телефонов. И, конечно, же на сегодня в связи с развитием информационных технологий имеются факты передачи сообщений посредством сети Интернет», - сказал Дархан Разуев.

Такие факты, согласно озвученным данным, составляют около 8%.

«Их раскрытие требует немного больше времени, но и они не остаются безнаказанными. К примеру, сотрудниками департамента полиции города Алматы в текущем году задержан несовершеннолетний, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 34 городских школ. Ведется досудебное расследование. Причиной этого преступления могло послужить бесконтрольное времяпровождение ребенка в Интернете без внимания со стороны родителей», - сообщил Дархан Разуев.

Наиболее частыми объектами посягательств лжетеррористов, как отметил представитель МВД, остаются общественные места скопления людей – это торговые дома, рынки, магазины, здания государственных органов и учреждения образования, квартиры и дома граждан, а также вокзалы и аэропорты.

«На сегодняшний день у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Как показывает практика, не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывается по «горячим следам» в дежурные сутки», - подчеркнул Дархан Разуев.