РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    34 школы «заминировал» подросток в Алматы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими способами отправляют свои угрозы лжеторрористы в Казахстане, рассказал на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По способам передачи своих угроз анонимы неоригинальны. Почти 85% составляют звонки с мобильных телефонов. И, конечно, же на сегодня в связи с развитием информационных технологий имеются факты передачи сообщений посредством сети Интернет», - сказал Дархан Разуев.

    Такие факты, согласно озвученным данным, составляют около 8%.

    «Их раскрытие требует немного больше времени, но и они не остаются безнаказанными. К примеру, сотрудниками департамента полиции города Алматы в текущем году задержан несовершеннолетний, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 34 городских школ. Ведется досудебное расследование. Причиной этого преступления могло послужить бесконтрольное времяпровождение ребенка в Интернете без внимания со стороны родителей», - сообщил Дархан Разуев.

    Наиболее частыми объектами посягательств лжетеррористов, как отметил представитель МВД, остаются общественные места скопления людей – это торговые дома, рынки, магазины, здания государственных органов и учреждения образования, квартиры и дома граждан, а также вокзалы и аэропорты.

    «На сегодняшний день у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Как показывает практика, не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывается по «горячим следам» в дежурные сутки», - подчеркнул Дархан Разуев.


    Теги:
    Проекты и технологии EXPO Борьба с преступностью Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!