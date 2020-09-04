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34 ребенка продолжают лечение от коронавируса в Казахстане
4 Сентября 2020 10:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 4 сентября, лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 924 человека, среди которых 34 детей, передает МИА «Казинформ, передает МИА «Казинформ со ссылкой на сообщение в Telegram МВК по нераспространению COVID-19.
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«В стационарах находится – 3 119 пациент, на амбулаторном уровне – 2 805. 144 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 – крайней степени тяжести, 25 – на аппаратах ИВЛ», - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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