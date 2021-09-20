34 пациента с COVID-19 - в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 34 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 433 человека. Загруженность составляет 18,4% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 34 пациента, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 37,5% (на 90 мест).

Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили за сутки у 75 жителей Атырауской области.







