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    16:17, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    34 пациента с COVID-19 - в тяжелом состоянии в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 34 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 433 человека. Загруженность составляет 18,4% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 34 пациента, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 37,5% (на 90 мест).

    Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили за сутки у 75 жителей Атырауской области.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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