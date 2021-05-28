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    11:26, 28 Май 2021 | GMT +6

    34 нарушения карантина выявили за два дня в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подсчитали, что с начала года мониторинговые группы проверили больше 22 600 объектов, в 2176 из них были выявлены различные нарушения карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В увеселительных заведениях Алматы по-прежнему нарушают режим работы, социальную дистанцию при рассадке гостей, работники не носят маски. Таковы итоги двухдневной проверки общепитов и компьютерных клубов Алматы. Все собранные материалы переданы в районные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля. По всем фактам будут приняты меры административного взыскания.

    По словам заместителя руководителя ДСЭК Алматы Садвакаса Байгабулова, в настоящее время ситуация в городе, связанная с коронавирусом, по-прежнему напряженная. В связи с этим мобильные группы, в которые входят сотрудники акиматов, полицейские, представители палаты предпринимателей «Атамекен» и волонтеры продолжают профилактическую работу по соблюдению карантинных ограничений объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями столицы. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. В том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках проекта «Ashyq».

    «В этом году в отношении 74 злостных нарушителей карантина материалы направлены в специализированные межрайонные административные суды, в 53 случаях уже приняты решения. В 37 случаях администрация заведений привлечена к адмответственности с приостановлением деятельности объектов», - сообщил Садвакас Байгабулов.

    По данным санитарных врачей, 25 мая было выявлено 25 нарушений карантинных мер, только в 4 случаях были проведены профилактические беседы, в остальных были собраны материалы для более жестких мер.

    К примеру, в тот день нарушал режим работы участник проекта «Ashyq» - компьютерный клуб «Seven Cyber Sport» Алмалинского района. Под запретом была работа другого компьютерного клуба «Нюк» Ауэзовского района, так как этот объект не является участником мобильного проекта «Ashyq». Аналогичное нарушение выявлено в компьютерном клубе «Тема».

    В тот же день выявлены нарушения режима работы в лаунж-баре «Calliano» Бостандыкского района, а также в ряде продуктовых магазинов, в которых продавцы обслуживали посетителей без масок.

    На следующий день 26 мая мониторинговыми группами Алматы выявлено 9 нарушений карантинных мер.

    К примеру, в кафе «Чечел паб» Алмалинского района, которому разрешено работать по проекту «Ashyq», проверяющие зафиксировали превышение числа посетителей. Их было гораздо больше, чем посадочных мест в зале.

    В списке выявленных нарушений: не ношение персоналом масок в кафе «Восточный квартал», ресторане «Манго суши», кафе «Веселидзе».

    Нарушался режим работы в ресторане «Версаль» Бостандыкского района, лаунж-бар «Dreams» и баре «Бармаглот», в котором находилось 40 посетителей.

    Садвакас Байгабулов отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано 17 субъектов МСБ, работающих по «Ashyq», но в то же время с нарушениями ограничительных мер.

    «Необходимо ответственно подходить к этому процессу, приложение дает право работать с послаблениями, но продолжать соблюдать карантинные меры необходимо», - подчеркнул Садвакас Байгабулов.

    В акимате Алматы сообщили, что работа по выявлению нарушений карантина продолжится. Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать места массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Акимат Алматы Правоохранительные органы
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