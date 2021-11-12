34 млрд тенге перечислили астанчане в ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев 2021 года по городу Нур-Султану за ОСМС поступили 34 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«С начала года, в период январь-октябрь 2021 года, по городу Нур-Султану за ОСМС перечислено 34 млрд тенге. А в октябре текущего года в столице за обязательного социального медицинского страхования перечислено около 3,6 млрд тенге», - сообщает пресс-служба столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2021 года составила около 92,2 млрд тенге.

«В период октябрь 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,6 млрд тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших за ОСМС составляет 8,8 млн тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанных населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд через:

- мобильное приложение Qoldau 24/7

- телеграмбот @saqtandyrybot

- контакт-центр 1406

- сайт Фонда fms.kz

Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры, заверили в пресс-службе.