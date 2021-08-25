34 млн тенге получила лучшая школа Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе августовского совещания педагогов определены лучшие организации образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Школа-гимназия №140 для одаренных детей имени Мукагали Макатаева признана лучшим учреждением среднего образования, коллектив получил грант акима в размере 34 миллионов тенге. Средства будут направлены на материально-техническое оснащение школы.
Также победителем конкурса «Лучшая школьная библиотека» стал коллектив городской гимназии №34. Директору школы вручили сертификат на сумму два млн тенге.
В честь нового учебного года и 30-летия Независимости аким города торжественно наградил лучших учителей и организации.
Ряду учителей были вручены нагрудные знаки «Почетный работник образования страны», «Ыбырай Алтынсарин», и медаль акима города «Еңбегі үшін». Также были вручены благодарственные письма.
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