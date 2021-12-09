34-летняя актюбинка стала жертвой телефонных мошенников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 34-летняя актюбинка стала жертвой мошенников, которые, войдя в доверие, сняли с ее счетов крупную сумму денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент произошел 3 декабря. На телефон женщине поступил звонок от якобы сотрудников банка.

«Мнимый» сотрудник банка, войдя в доверие под предлогом того, что кто-то пытается снять со счета деньги, обманным путем завладел сбережениями женщины на общую сумму 780 тысяч тенге. Когда женщина поняла, что с ее счета сняли деньги, она обратилась в полицию. На данный момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч.2 УК РК «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь полицейские рекомендуют актюбинцам ни в коем случае не называть персональные данные, реквизиты карты, логин или пароль для входа в Интернет-Банк, не совершать действия под диктовку третьих лиц по телефону; не переходить по ссылке, указанной в SMS-сообщении. Необходимо регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга, пользоваться мерами безопасности, которые существуют в платежных системах.