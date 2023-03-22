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34 казахстанца заболели ковидом

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Марта 2023, 11:17
34 казахстанца заболели ковидом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 772 человека (–1 602+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном – 1 632 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

За последние сутки было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса.


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