Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО
17 Августа 2021 05:31
Поделиться:
УРАЛБСК. КАЗИНФОРМ -34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеДевятилетнего ребенка насмерть сбили в Атырауской области 25 киберпреступлений выявили полицейские Нур-Султана – операция «Anti-Fraud» Автомобиль сбил двух женщин и ребенка на остановке в Актобе
Так, в городской отдел полиции обратился житель города Уральска по факту кражи сотового телефона. Принятыми мерами в рамках ОПМ сотрудники криминальной полиции задержали жителя Уральска, который путем свободного доступа похитил мобильник. После чего злоумышленник через мобильный банкинг, подобрав пароль, перевел 577 тысяч тенге на свою карту. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Девятилетнего ребенка насмерть сбили в Атырауской области
- 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО
- Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
- Фейковые мониторинговые группы появились в Костанайской области
- 25 киберпреступлений выявили полицейские Нур-Султана – операция «Anti-Fraud»
- Дело о финансовой пирамиде расследуют в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн