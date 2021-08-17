34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО

УРАЛБСК. КАЗИНФОРМ -34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в городской отдел полиции обратился житель города Уральска по факту кражи сотового телефона. Принятыми мерами в рамках ОПМ сотрудники криминальной полиции задержали жителя Уральска, который путем свободного доступа похитил мобильник. После чего злоумышленник через мобильный банкинг, подобрав пароль, перевел 577 тысяч тенге на свою карту. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.



По итогам ОПМ «Anti-Fraud» на территории Западно-Казахстанской области выявлено 48 правонарушений в сфере информатизации и связи. По статье 190 УК РК «Интернет-мошенничество» – 34 факта, 8 – по статье 311 УК РК «Распространение порно материалов», 1 – по статье 198 «Нарушение авторских и смежных прав«, 4 – по статье 188 ч.2 «Кража путем незаконного доступа в информационную систему«. Также выявлен 1 факт – по статье 399 «Незаконное приобретение или использование специальных технических средств негласного получения информации«.