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    23:59, 01 Июль 2021 | GMT +6

    34 эйса помогли Александру Бублику впервые выйти в третий круг «Уимблдона»

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Занимающий 38-ю строчку в мировом рейтинге казахстанец во втором круге переиграл болгарина Григора Димитрова, который находится на 21-м месте рейтинга ATP - 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За 2 часа и 28 минут матча Бублик выполнил 34 эйса, десять раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех, а Димитров четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Счет личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу казахстанца.
    В третьем круге турнира Бублик сыграет или с поляком Хубертом Хуркачом, или с американцем Маркосом Хтроном.
    Андрей Голубев в паре с голландцем Робином Хасе победил в стартовом раунде «Уимблдона». Игра с Марсело Демолинером (Бразилия) и Сантьяго Гонсалесом (Мексика) завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. За 2 часа и 12 минут матча Голубев и Хасе три раза подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта.
    В следующем круге соперниками Голубева/Хасе будут победители пары Энди Маррей (Великобритания)/ Бруно Соарес (Бразилия) - Николас Монро (США)/Вашек Поспишил (Канада).

    Ранее сообщалось, что Зарина Дияс вместе с австралийкой Ариной Родионовой победила на старте парного турнира и вышла в следующий раунд парного разряда «Уимблдона».

    Еще одна представительница Казахстана Галина Воскобоева не смогла преодолеть первый круг «Уимблдона» в парном разряде. Вместе с россиянкой Виталией Дьяченко она уступила дуэту Ш.Се (Тайвань)/Э.Мертенс (Бельгия) - 5:7, 2:6.



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