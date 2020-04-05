34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 5 апреля 1945 года, шел 1384-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
В ходе Моравско-Остравской наступательной операции 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта перешли к обороне для подготовки к дальнейшему наступлению. В это время противник предпринял ряд контратак на стыке 38-й и 1-й гвардейской армий, потеснив советские части и захватив ряд населенных пунктов. К 12 апреля советские войска остановили продвижение врага и в основном восстановили свои позиции.
В ходе Венской операции к исходу 5 апреля войска левого крыла 2-го Украинского фронта достигли рубежа Китзе — Брук (северный), захватили коридор между Дунаем и озером Нейзидлер-Зе и создали условия для охвата Вены с востока и северо-востока.
Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с Японией. В заявлении по этому поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка изменилась в корне. «Германия напала на СССР, а Япония, как союзница Германии, помогает ей в войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого пакта стало невозможным», - говорилось в документе.
В течение 5 апреля севернее Гдыни войска 2-го Белорусского фронта завершили ликвидацию остатков группы немецких войск, прижатых к побережью залива Путцигер Вик.
В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группы немецких войск.
Войска 4-го Украинского фронта 5 апреля совместно с чехословацкими войсками овладели городом Ружомберок.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 5 апреля овладели городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук. Одновременно войска фронта совместно с румынскими войсками с боем заняли города Превидза и Бановце.
На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли населенные пункты Раухенварт, Унтер Лаа, Обер Лаа (4 километра южнее Вены). Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии город Дольни Лентава.
5 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 34 дня…
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань
Фото: www.trendsmap.com