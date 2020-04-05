34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 5 апреля 1945 года, шел 1384-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Моравско-Остравской наступательной операции 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта перешли к обороне для подготовки к дальнейшему наступлению. В это время противник предпринял ряд контратак на стыке 38-й и 1-й гвардейской армий, потеснив советские части и захватив ряд населенных пунктов. К 12 апреля советские войска остановили продвижение врага и в основном восстановили свои позиции.

В ходе Венской операции к исходу 5 апреля войска левого крыла 2-го Украинского фронта достигли рубежа Китзе — Брук (северный), захватили коридор между Дунаем и озером Нейзидлер-Зе и создали условия для охвата Вены с востока и северо-востока.

Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с Японией. В заявлении по этому поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка изменилась в корне. «Германия напала на СССР, а Япония, как союзница Германии, помогает ей в войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого пакта стало невозможным», - говорилось в документе.

В течение 5 апреля севернее Гдыни войска 2-го Белорусского фронта завершили ликвидацию остатков группы немецких войск, прижатых к побережью залива Путцигер Вик.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группы немецких войск.

Войска 4-го Украинского фронта 5 апреля совместно с чехословацкими войсками овладели городом Ружомберок.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 5 апреля овладели городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук. Одновременно войска фронта совместно с румынскими войсками с боем заняли города Превидза и Бановце.

На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли населенные пункты Раухенварт, Унтер Лаа, Обер Лаа (4 километра южнее Вены). Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии город Дольни Лентава.

5 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 34 дня…

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: www.trendsmap.com