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34 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
1 Января 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 декабря 2021 года зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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При этом зафиксирован 1 летальный исход и 55 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84205, летальных случаев - 5216, выздоровевших - 77044.
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