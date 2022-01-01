34 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 декабря 2021 года зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

При этом зафиксирован 1 летальный исход и 55 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84205, летальных случаев - 5216, выздоровевших - 77044.