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    08:44, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    34 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о случаях летального исхода от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 28 октября зарегистрировано 26 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и восемь летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе регионов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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