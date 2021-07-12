НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 10 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

34 человека скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 10 июля, из них: 10 человек - в Карагандинской области, 7 - в Нур-Султане, 5 - в ЗКО, 3 - в Акмолинской области, по 2 - в Атырауской и Кызылординской областях, по одному - в гШымкент, в Жамбылской, ВКО, Мангистауской и Павлодарской областях.

Как сообщалось ранее, по данным на 10 июля, трое человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19 - два летальных случая зафиксированы в Атырауской области и 1 - в Мангистауской области.