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    23:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    34 авто с иностранной регистрацией и штрафами на 5,6 млн тенге выявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль». В рамках проведения ОПМ выявлено более 3 тысяч административных правонарушений, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

    Также выявлено 34 транспортных средства с иностранной регистрацией, на которых было зарегистрировано 648 административных правонарушений на сумму более 5 млн 600 тысяч тенге, зафиксированных автоматическими системами фиксации правонарушений. По всем административным правонарушениям водителям вручены уведомления об уплате административных штрафов.

    Кроме того, 25 транспортных средств с иностранной регистрацией водворены на коммунальную штрафную стоянку.

    К примеру, сотрудники спецбатальона патрульной полиции при патрулировании остановили автомашину «Ваз 2114» с российским учетом. При проверке документов установлено, что 30-летний водитель авто управлял транспортным средством без страхового полиса. Вместе с тем имеет более 15 неоплаченных административных штрафов.

    Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    Департамент полиции города Нур-Султана призывает строго соблюдать Правила дорожного движения и соответствие документов на транспортное средство согласно законодательству.




    Теги:
    Транспорт Астана Правоохранительные органы
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