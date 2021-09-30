34 авто с иностранной регистрацией и штрафами на 5,6 млн тенге выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль». В рамках проведения ОПМ выявлено более 3 тысяч административных правонарушений, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Также выявлено 34 транспортных средства с иностранной регистрацией, на которых было зарегистрировано 648 административных правонарушений на сумму более 5 млн 600 тысяч тенге, зафиксированных автоматическими системами фиксации правонарушений. По всем административным правонарушениям водителям вручены уведомления об уплате административных штрафов.

Кроме того, 25 транспортных средств с иностранной регистрацией водворены на коммунальную штрафную стоянку.

К примеру, сотрудники спецбатальона патрульной полиции при патрулировании остановили автомашину «Ваз 2114» с российским учетом. При проверке документов установлено, что 30-летний водитель авто управлял транспортным средством без страхового полиса. Вместе с тем имеет более 15 неоплаченных административных штрафов.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Департамент полиции города Нур-Султана призывает строго соблюдать Правила дорожного движения и соответствие документов на транспортное средство согласно законодательству.







