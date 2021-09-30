34 авто с иностранной регистрацией и штрафами на 5,6 млн тенге выявили в Нур-Султане
Также выявлено 34 транспортных средства с иностранной регистрацией, на которых было зарегистрировано 648 административных правонарушений на сумму более 5 млн 600 тысяч тенге, зафиксированных автоматическими системами фиксации правонарушений. По всем административным правонарушениям водителям вручены уведомления об уплате административных штрафов.
Кроме того, 25 транспортных средств с иностранной регистрацией водворены на коммунальную штрафную стоянку.
К примеру, сотрудники спецбатальона патрульной полиции при патрулировании остановили автомашину «Ваз 2114» с российским учетом. При проверке документов установлено, что 30-летний водитель авто управлял транспортным средством без страхового полиса. Вместе с тем имеет более 15 неоплаченных административных штрафов.
Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
Департамент полиции города Нур-Султана призывает строго соблюдать Правила дорожного движения и соответствие документов на транспортное средство согласно законодательству.