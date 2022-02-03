34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе январского ЕНТ в Казахстане 34% абитуриентов не набрали пороговый балл. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев на аппаратном совещании Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прохождение Единого национального тестирования было принято 103 886 заявлений. В том числе, 95% от учеников 11 и 12 классов, 4 765 – от условно-зачисленных студентов первых курсов вузов, 413 - от студентов, переходящих в сферу педагогических наук и 327 от студентов, переводящихся в группы нетворческого образования», – сказал Р. Емелбаев.

По его словам, на сегодняшний день тестирование прошли 29 тысяч абитуриентов. Из них на казахском языке - 78%, на русском языке - 21%. Кроме того, 43 ученика изъявили желание пройти тестирование на английском языке, прошли 38.

По результатам тестирования, 10 тысяч абитуриентов не смогли набрать 50 баллов. 34% не смогли превысить установленный пороговый уровень, 65% прошли, средний балл по 5 предметам составил 65,14. Самый высокий достигнутый балл – 134.

Напомним, в этом году во время Единого национального тестирования в Казахстане за ходом его прохождения будут следить две камеры.