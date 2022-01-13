+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

338 459 человек полностью привились от КВИ в Павлодарской области

13 Января 2022 00:42
Поделиться:
338 459 человек полностью привились от КВИ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе в общем числе вакцинированных - 11 608 медиков, 20016 сотрудников промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие вакцины доступны жителям СКО
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией В СКО растет число инфицированных коронавирусом

«В области за последние сутки первым компонентом привились 866 человек, вторым - 961. Всего по состоянию на 12 января 2022 года от коронавируса первым компонентом привито 356 510 жителей Павлодарской области, вторым компонентом привились 338 459», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Жители региона с февраля 2021 года прививаются от коронавируса такими вакцинами, как «QazVac», «Спутник V», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell (Hayat-Vax)», «Комирнати» («Pfizer»), сообщили в ДСЭК.

В общем числе вакцинированных - 11 608 медицинских работников, 20016 сотрудников промышленных предприятий, 3 298 работников сферы торговли, 5 287 студентов, 19 433 педагог, 3 990 сотрудников служб МЧС, Минобороны, КНБ, МВД, 2 887 госслужащие, 65 238 человек с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезнью легких.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Какие вакцины доступны жителям СКО
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний
Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией
В СКО растет число инфицированных коронавирусом
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний
Президент отменил чрезвычайное положение в ряде регионов
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив