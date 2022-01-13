338 459 человек полностью привились от КВИ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе в общем числе вакцинированных - 11 608 медиков, 20016 сотрудников промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области за последние сутки первым компонентом привились 866 человек, вторым - 961. Всего по состоянию на 12 января 2022 года от коронавируса первым компонентом привито 356 510 жителей Павлодарской области, вторым компонентом привились 338 459», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Жители региона с февраля 2021 года прививаются от коронавируса такими вакцинами, как «QazVac», «Спутник V», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell (Hayat-Vax)», «Комирнати» («Pfizer»), сообщили в ДСЭК.

В общем числе вакцинированных - 11 608 медицинских работников, 20016 сотрудников промышленных предприятий, 3 298 работников сферы торговли, 5 287 студентов, 19 433 педагог, 3 990 сотрудников служб МЧС, Минобороны, КНБ, МВД, 2 887 госслужащие, 65 238 человек с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезнью легких.



