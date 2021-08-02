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335 подростков за пять дней доставлены в полицию Актюбинской области

2 Августа 2021 21:11
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335 подростков за пять дней доставлены в полицию Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 335 подростков за пять дней доставлены в полицию Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях профилактики подростковой преступности, пресечения фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища, а также реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий с 27 по 31 июля на территории Актюбинской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. В результате оперативно-профилактического мероприятия в ОВД доставлено 335 несовершеннолетних, в том числе 333 – за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов, 2 – за совершение административных правонарушении.

За реализацию алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, привлечено 10 индивидуальных предпринимателей, а также 1 предприниматель привлечен к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетнего в увеселительном заведении без сопровождении родителей после 22:00 часов.

13 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет ОВД поставлено 39 подростков и 25 неблагополучных семей.


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#Актюбинская область   #МВД РК  
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