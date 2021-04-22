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    13:41, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    3345 авиапассажиров прибыли в Казахстан со справками ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Южной Кореи, Германии, Турции, Грузии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 3 345 авиапассажира. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 1 820 пассажиров;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 4 рейса, 540 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 3 рейса, 443 пассажира;
    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 147 пассажиров;
    в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, 10 пассажиров;
    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 225 пассажиров;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 105 пассажиров;
    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 54 пассажира.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

    Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших Справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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