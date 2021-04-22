3345 авиапассажиров прибыли в Казахстан со справками ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Южной Кореи, Германии, Турции, Грузии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 3 345 авиапассажира. В том числе:



Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших Справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.



в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 1 820 пассажиров;в аэропорт г. Нур-Султана – 4 рейса, 540 пассажиров;в аэропорт г. Шымкента – 3 рейса, 443 пассажира;в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 147 пассажиров;в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, 10 пассажиров;в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 225 пассажиров;в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 105 пассажиров;в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 54 пассажира.Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.