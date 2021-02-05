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334 казахстанца осудили за получение взятки в 2020 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Февраля 2021, 13:39
334 казахстанца осудили за получение взятки в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года осуждено свыше тысячи лиц. 334 из них осудили за получение взятки. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году осуждено более 1000 лиц, 334 человека осуждены за получение взятки, 256 - за дачу взятки, 146 - за мошенничество, 98 - за хищения, 120 - за злоупотребление должностными полномочиями, 26 - за посредничество во взяточничестве и т.д. К лишению свободы приговорили 269 человек, ограничению свободы – 142, к кратным штрафам – 575, остальные к условным срокам либо с отсрочкой», - сказал Данияр Бигайдаров.

Дополнительные меры наказания применены в отношении 1 268 лиц (в отношении одного лица могут быть применены несколько дополнительных мер наказания). 963 человека лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 279 – лишены специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, 26 – осуждены с конфискацией имущества.


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