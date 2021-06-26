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    22:12, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    332 человека лечат от COVID-19 в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 322 жителя в Атырауской области проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлен 61 инфицированный.

    В городе Атырау подтверждено 37 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 9 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявили 3 заболевших, в Индерском и Махамбетском районах - по два случая заражения, в Исатайском районе - 5, в Кызылкогинском, Курмангазинском и Макатском районах - по одному случаю. Заболевание у 39 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 22 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 58 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 339 человек, в модульной больнице - 114, во второй областной больнице – 98 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 7, в районных инфекционных стационарах - 59. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 44.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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