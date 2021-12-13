Новости
330 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии
13 Декабря 2021 08:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354 КВИ+ и 2 774 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по теме13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ 21 случай пневмонии с признаками КВИ зафискирован в Казахстане Почти 146 тысяч подростков получили вакцину Pfizer
«В стационарах находится 4 147 пациентов,
на амбулаторном уровне – 16 981 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 330 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 64 пациента», - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне» по коронавирусу
- 13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- Почти 146 тысяч подростков получили вакцину Pfizer
- Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
- 21 случай пневмонии с признаками КВИ зафискирован в Казахстане
- 543 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047