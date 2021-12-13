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330 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии

13 Декабря 2021 08:35
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330 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354 КВИ+ и 2 774 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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«В стационарах находится 4 147 пациентов,

на амбулаторном уровне – 16 981 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 330 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 64 пациента», - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.


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