Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

330-летие Кабанбай батыра празднуют в Восточно-Казахстанской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
20 Августа 2022, 15:32
330-летие Кабанбай батыра празднуют в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ - В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области проходят мероприятия, посвященные 330-летию именитого батыра Кабанбая Кожагулулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В селе Акжар состоялась научно-теоретическая конференция «Подвиг предков – наследие нации и пример для потомков».

Чтобы почтить память о великом батыре казахского народа в Восточный Казахстан приехали известные ученые, исследователи и акыны, среди которых председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, координатор международного фонда «Кетбұға-Төлегетай» Манарбек Мухамеджанов, доктор философских наук, профессор Нурдаулет Акыш, военный историк Кайрат Сагатайулы, поэт, доктор филологических наук Жанат Аскербек.

«Не было ни одно крупного сражения, где бы не участвовал Каракерей Кабанбай. Он был во всех ожесточенных боях, это почти 103 сражения и всегда он одерживал победу. Великий полководец, стоявший во главе казахских батыров и зачинщик героических подвигов, Кабанбай был сильным стратегом кавалерийской войны и непревзойденным мастером боя своего времени. Каракерей Кабанбай батыр на протяжении шестидесяти лет верхом на коне освобождал казахскую землю от врага, а его отвага во время джунгарского нашествия стала примером для поколений,» - сказал военный историк Кайрат Сагатайулы.

photo

photo


Восточно-Казахстанская область   История Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус