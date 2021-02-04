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    14:01, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    330 кг рыбы обнаружили в авто жителя Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 330 килограммов рыбы обнаружили в авто жителя Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции в ходе проведения локальных отработок возле озера Торгай, расположенного на территории Иргизского района, оставлена автомашина Toyota Land Cruiser 80 под управлением 61-летнего водителя с двумя пассажирами. Во время осмотра в багажнике автомашины была обнаружена различная рыба весом более 330 килограммов.

    По факту проводятся следственные действия по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Актюбинская область
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