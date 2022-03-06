33 тысячи многодетных матерей проживают в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно статистическим данным, по итогам 2021 года в Мангистауской области насчитывается 719 571 человек, из них женщин – 360 842, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Доля женщин на государственной службе в области 55,3%

По итогам 2021 года на государственной службе трудятся 1 449 женщин. 370 из них – на руководящих должностях.

Доля женщин на уровне принятия решений в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах составляет 55,3%. К слову, из 67 судей региона 41 – женщины. Из 134 депутатов разного уровня 41 – женщины. А женщин – руководителей в квазигосударственном секторе – 291.

В Мангистау около 56,7% малого бизнеса приходится на женщин.

Из 336 проектов, запущенных в прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса», на долю женщин приходится 178. Благодаря этому было создано более 118 рабочих мест, которыми управляют женщины. Предпринимательницы также активно участвуют в реализации региональной программы «Нур капитал». В результате усилиями представительниц слабого пола открыто 70 проектов на сумму 1,36 миллиарда тенге. В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» выделено 69 микрокредитов на сумму 700,0 млн тенге, создано 110 рабочих мест. В том числе женщинам-предпринимателям –выдано 42 микрокредита на сумму 391 млн. тенге.

В рамках государственной программы «Еңбек» по проекту «Бастау Бизнес» направлено на обучение 786 женщин, микрокредиты получили 147 женщин, гранты – 523 женщины.

В Мангистауской области в нефтегазовой отрасли работают около 30 500 человек. Из них 3 922 – представительницы слабого пола (12,86%).

Доля женщин в обеспечении мира и безопасности составляет 14,6%.

По итогам 2021 года в органах прокуратуры числится 126 сотрудников, из них 25 женщин (19,8%).

Количество сотрудников департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области – 49, из них женщин – 6 (14 %).

Численность сотрудников департамента внутренних дел составляет 1 909, в том числе 200 женщин (10,5 %).

В местных органах военного управления (департамент обороны) всего 178 сотрудников, из них женщин – 100 (56,1%).

В Мангистау проживают около 17,5 тысяч обладателей подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

На сегодняшний день в области насчитывается около 33 тысяч многодетных матерей. С начала года 67 матерей стали обладателями «Алтын алқа», 276 - «Күміс алқа».